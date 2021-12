Horner geniet van zijn team: "Het moraal is zeer hoog"

Red Bull Racing is dit seizoen weer een echte uitdager voor concurrent Mercedes. Max Verstappen staat momenteel aan de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap en duelleert fel met Lewis Hamilton. Het lijkt er daarnaast in alles op dat de sfeer binnen het team wel in orde is.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt dit te bevestigen. De Brit deelt het een en ander in gesprek met het Oostenrijkse ServusTV: "We hebben een enorm sterk team. We genieten dit seizoen veel meer dan in eerdere jaren, ook al is het titelduel heel erg zwaar."

Moraal

Horner geniet dan ook intens van de sfeer binnen het team. De Red Bull-ploeg is heel hecht: "Ik houd ervan om met andere mensen samen te werken en we hebben een geweldig team. Het moraal hier is zeer hoog en datzelfde geldt ook voor het kameraadschap."

Spannende jaren

De Brit is al sinds de begindagen bij het team betrokken en ziet dat het er nog lang niet op zit. Hij is duidelijk: "Ik wil zo graag nog meer bereiken met dit team. We hebben een prachtige tijd voor ons liggen met onze nieuwe motorafdeling. De meest spannende jaren liggen nog voor ons."