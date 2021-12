Rosberg tipt Verstappen: "Moet profiteren van Lewis zijn zwakke fases"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn nog steeds in een zeer spannend titelduel verwikkeld. Verstappen gaat momenteel aan de leiding in de tussenstand en kan bij een eventuele titel de heerschappij van Hamilton doorbreken. Nico Rosberg was in 2016 de laatste coureur die de Brit wist te verslaan.

De Duitse enkelvoudig wereldkampioen weet dan ook hoe Hamilton bestreden kan worden. Hij deelt zijn tips heel graag met de rest van de wereld. Bij het Duitse platform SportBuzzer spreekt hij zich uit: "Je moet profiteren van Lewis zijn zwakke fases. Als hij zijn motivatie verliest, het in zijn hoofd gaat zitten. Op dat moment moet je volledig in de aanval gaan."

Maximale aantal punten

Maar Rosberg weet ook dat er altijd een moment komt dat Hamilton zijn rug recht en weer in de aanval gaat. Het maakt Rosberg ook iets trotser: "Je moet het maximale aantal punten scoren want je moet Lewis nooit afschrijven. Hij komt altijd terug. Elke keer als ik Lewis zien winnen, dan wordt het voor mij duidelijk dat het voor mij niet zo makkelijk was om hem te verslaan."

Sensationeel

Rosberg heeft dan ook een duidelijke mening over wie de grote titelfavoriet is. Hij blijft bij zijn standpunt: "Het is echt sensationeel close. Emotioneel gezien zeg ik Lewis. Zijn ervaring spreekt voor zich. Max is echt super sterk. Mentaal sterk zijn is belangrijk in dit duel."