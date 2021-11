Gaat Verstappen nog van ICE wisselen?

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn nog steeds een zeer stevige titelstrijd verwikkeld. De teams van de twee kemphanen ,Red Bull Racing en Mercedes, gooien alles in de strijd om er vandoor te kunnen gaan met de kroon op hun seizoen: het veroveren van de wereldtitel.

Ook Red Bulls motorleverancier Honda kraakt de hersenen in de titelstrijd. Concurrent Mercedes lepelt om de haverklap een nieuwe motor in de bolides van Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas. In Brazilië pakte dit perfect uit voor Hamilton en reed hij het gehele veld op een hoopje.

Honda

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou Honda ook graag Verstappen willen voorzien van een nieuwe krachtbron. Het is immers al weer eventjes geleden dat de Nederlander een nieuwe motor heeft mogen ontvangen, namelijk in Rusland.

Saoedi-Arabië

Honda had volgens Motorsport.com het liefst de ICE van Verstappen vervangen in Losail. Het was daar duidelijk dat de Limburger zeer rap was en het podium was eigenlijk het hele weekend de verwachting. In Saoedi-Arabië is dit vanzelfsprekend weer een ander verhaal want niemand weet hoe de verhoudingen daar liggen.

Wie is de Mol?

Red Bull liet al eerder doorschemeren dat ze het liefste doorgaan met de motoren die Verstappen nu tot zijn beschikking heeft. Maar dit seizoen blijkt dat het een soort 'Wie is de Mol?' is, niets is immers wat het lijkt. Aankomend weekend zal het pas duidelijk worden of Red Bull en Honda het risico gaan nemen.