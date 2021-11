Mathias Lauda hekelt gedrag Wolff en Horner: "Eigenlijk zijn ze heel kinderachtig"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn nog steeds in een fel kampioensduel verwikkeld. De twee kemphanen bestrijden elkaar met alles wat ze in zich hebben. Maar naast de baan gaan de twee sportief met elkaar om, iets wat niet gezegd kan worden over hun teambazen.

Red Bull-teambaas Christian Horner en zijn Mercedes-concullega Toto Wolff gooien met enige regelmatig handen vol modder naar elkaar. Red Bull kijkt met argusogen naar de Mercedes omdat ze vermoeden dat niet alles zuivere koffie is. Bij Mercedes zijn ze dit zat en Wolff is regelmatig zeer fel in de media.

Kinderachtig

Het gedrag van de twee teambazen zorgt voor ergernis bij oud-coureur en analist Mathias Lauda. De Oostenrijker trekt fel van leer bij ServusTV: "Ik denk dat de coureurs zich volwassener gedragen dan hun teambazen. Tussen Max en Lewis zijn er al het hele seizoen geen serieuze problemen, zelfs niet na Silverstone. Eigenlijk zijn die teambazen heel kinderachtig."

Senna en Prost

Maar naast het gebakkelei tussen de twee teambazen kan de zoon van Niki Lauda verder wel genieten van het spannende seizoen. Hij sluit dan ook niet uit dat het seizoen eindigt met een knal: "Dat is al eerder gebeurd in de Formule 1. In een net zo sterk duel. Namelijk met Senna en Prost."