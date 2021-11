Alonso baalt van uitgebleven gevecht met Hamilton: 'Geen van ons was er toen klaar voor"

Fernando Alonso bewees afgelopen weekend maar weer eens dat je hem nooit moet afschrijven. De ervaren Spanjaard reed een perfecte race en bekroonde dat met een uitstekende derde plaats. Het was zijn eerste podium sinds 2014 en hij doet het over het algemeen helemaal niet slecht in zijn comeback-seizoen.

Alonso deelde het podium met Lewis Hamilton en Max Verstappen. In een zilvergrijs verleden was Alonso nog de teamgenoot van Hamilton. In 2007 vochten de toenmalig McLaren-teamgenoten een heftig duel uit met elkaar en Kimi Räikkönen. De Fin versloeg de twee kemphanen met slechts één puntje verschil.

Niet klaar voor

Toch kijkt Alonso niet met een tevreden gevoel terug op die periode. In de Beyond the Grid podcast opent hij zijn hart: "Met Lewis heb ik nooit de competitie gevoerd waar ik naar uit keek. In 2007 waren we inderdaad teamgenoten en dat is volgens sommigen het best mogelijke gevecht. Maar geen van ons was er toen klaar voor. Hamilton was er als rookie niet klaar voor en ik was niet op mijn best."

Interne gevechten

Alonso kwam dat jaar binnen bij McLaren en was er nooit echt op zijn gemak. Na dat jaar verliet hij het team ook weer. Alonso legt het uit: "Ik was nog niet goed geïntrigeerd in het team. Er waren veel interne gevechten en er was veel stress binnen het team. We werden dat jaar ook slecht gemanaged. We haalden evenveel punten maar ik denk dat het beter kon."