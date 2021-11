McLaren-CEO Brown gaat racen met zijn IndyCar-coureurs

Zak Brown is naast CEO van McLaren zelf ook een fanatiek coureur. De goedlachse Amerikaan is eigenaar van veel historische racewagens en is daarnaast ook mede-eigenaar van United Autosports. Met dat team maakt hij in januari dan ook zijn comeback op het asfalt.

De Amerikaan zal namelijk deelnemen aan de 12 uur van Abu Dhabi. Vanzelfsprekend zal hij achter het stuur kruipen van een McLaren GT4 bolide. Hij deelt de auto met de andere eigenaar van United Autosports, Richard Dean. Het duo heeft wel heel bijzondere teamgenoten gevonden voor de endurance-race.

Ze zullen namelijk de auto delen met Pato O'Ward en Felix Rosenqvist, de IndyCar-coureurs van McLaren. Tegenover Motorsport.com laat Brown zijn geluk blijken: "Ze hebben briljant gepresteerd in Arrow McLaren SP in de IndyCars en het is fijn om met het samen te werken. Ik kijk er heel erg naar uit om hen mijn GT-tips mee te geven!"