Rosenqvist blijft langer bij McLaren in IndyCar of Formule E

IndyCar-Felix Rosenqvist blijft werkzaam voor McLaren de komende jaren. Echter, het is onduidelijk of de coureur volgend jaar nog wel uitkomt in de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1.

Arrow McLaren SP heeft in de IndyCar voor 2023 twee stoeltjes van drie bezet door Patricio O'Ward en de overgekomen Alexander Rossi. Maar het is nog onzeker of Rosenqvist het derde stoeltje krijgt.

Dit seizoen rijdt Arrow McLaren SP met twee full-time ingeschreven wagens en 5-6 races met Juan Pablo Montoya in de derde wagen, maar het is zo goed als zeker dat het team volgend jaar een derde bolide inschrijft voor een heel seizoen.

Formule E

De kans is ook aanwezig dat Rosenqvist weer in de Formule E gaat rijden, en dit keer voor de Britse formatie uit Woking. De renstal doet volgend jaar voor het eerst mee in de elektrische klasse en heeft voor dit nieuwe avontuur de inboedel opgekocht van het vertrekkende Mercedes.

VeeKay

Geruchten doen de rondte dat Rosenqvist moet plaatsmaken in de IndyCar voor een andere rijder. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is volgens enkele media een kandidaat voor dat zitje. GPToday.net heeft vernomen dat VeeKay pas na 1 augustus een knoop gaat doorhakken.