Ralf Schumacher zet vraagtekens bij 'raket' Mercedes: "Als dit doorbreekt gaat iedereen motoren wisselen"

In Brazilië wisselde Lewis Hamilton van motor en gaf hij de concurrentie het nakijken. De motor van de Mercedes-coureur werd al snel een 'raket' genoemd en zorgde ervoor dat de concurrentie zich stevige zorgen maakt. In Qatar reed Hamilton met een oudere motor maar zijn team gaf al snel aan dat de 'raket' terug gaat keren in Saoedi-Arabië.

Niet iedereen is blij met deze ontwikkelingen. Hamilton had in Brazilië namelijk amper last van zijn gridstraf. Ralf Schumacher vindt het maar niets. Bij Sky Duitsland spreekt hij zich uit: 'Dit baart mij wat zorgen. De FIA moet hier anders naar gaan kijken. Als dit idee doorbreekt gaat iedereen de hele tijd zijn motor wisselen, krijgt iedereen dezelfde straf en heeft iedereen een geweldige performance."

Schumacher wil dan ook dat de regels over het wisselen van motoren snel veranderen. Hij deelt zijn standpunt: "Mercedes heeft die motor alleen maar vervangen omdat hij wat slijtage vertoonde door de vorige paar races. Hij was niet kapot maar dat is niet het punt van de Formule 1. Ik vind het nogal twijfelachtig."