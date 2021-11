Russell skipt winterbreak: "Na Abu Dhabi direct 120 procent focus op Mercedes"

Nog twee races en dan zit de Williams-carrière van George Russell erop. Het Britse toptalent vervangt in 2022 Valtteri Bottas bij het topteam van Mercedes en krijgt zijn kans naast superster Lewis Hamilton. Vooralsnog heeft Russell alle focus op zijn huidige team maar dat zal niet lang meer duren.

De jonge Brit zal namelijk zijn winterbreak opofferen om de focus volledig te weerleggen naar Mercedes. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Op maandagmorgen na Abu Dhabi zal ik mij direct voor 120 procent focussen op Mercedes. Ik zal in actie komen tijdens de test en dan vlieg ik direct naar de fabriek. Daar ga ik aan de slag in de simulator en ga ik meer mensen ontmoeten."

Russell beseft zich als geen ander hoe bijzonder zijn situatie is. Hij is er maar wat trots op: "Ik bevind mij in een bevoorrechte positie. Dit omdat ik er al redelijk wat tijd heb doorgebracht van 2016 tot 2018. Als ik iemand van dat team zie op het circuit of vliegveld, dan ken ik hem of haar net zo goed als iemand van Williams."