Hamilton wil risico's vermijden: "Als je koppig bent crash je toch wel"

Lewis Hamilton wist de afgelopen twee races te winnen. Hierdoor heeft hij de titelstrijd met Max Verstappen weer zeer spannend gemaakt. De Britse Mercedes-coureur heeft veel ervaring met titelduels en hij heeft zijn aanpak aangepast over de jaren. Hamilton ziet verdediging en geen risico's nemen als zijn grootste wapens.

De Britse Mercedes-coureur is de beroerdste niet en deelt zijn visie graag met de buitenwereld. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Aan het einde van de dag wil je nog steeds de finish halen. Als je koppig bent crash je uiteindelijk toch wel. Daarom probeer ik zo veel mogelijk een crash te voorkomen. Ik denk dat ik dat in de meeste scenario's wel goed heb gedaan, al kan je het niet altijd helemaal goed doen."

Hamilton doet ook zijn best om zijn rivalen en collega's beter te begrijpen. Hij legt uit hoe hij dit doet: "Nu ik wat ouder ben begrijp ik hun karakters beter en ik kijk ook naar hun achtergrond. Uiteindelijk draait het allemaal om educatie. Onze opvoeding bepaalt hoe we ons gedragen, goed of slecht. Dus zo probeer ik de karakters van de personen waarmee ik race te begrijpen."