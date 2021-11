Hebben Mercedes en Red Bull een nieuwe manier gevonden om elkaar te hinderen?

Red Bull Racing en Mercedes zijn dit jaar in een enorm fel kampioensduel verwikkeld. Hun kopmannen Max Verstappen en Lewis Hamilton strijden om de wereldtitel terwijl de teams zelf strijden om het constructeurskampioenschap. Ze gooien alles in de strijd om zelf meer tijd te winnen en de tegenstander te dwarsbomen.

In Qatar gebruikten de twee teams weer een knap staaltje tactiek om elkaar in de weg te zitten. Een oplettende kijker ontdekte namelijk dat zowel Red Bull als Mercedes is gestopt met het uitvoeren van een ongeschreven regel in de pitstraat: ze schuiven de pneumatische lijnen niet meer voor elkaar aan de kant.

De twee teams bevinden zich immers naast elkaar in de pitstraat. Door deze handeling niet meer uit te voeren wordt het aanrijden en wegrijden bij de pitstops veel lastiger omdat er minder ruimte is. De handeling wordt normaliter door alle teams uitgevoerd en is altijd zeer duidelijk zichtbaar voor de televisiekijker.