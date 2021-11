Bottas doet opvallende uitspraak: "Mijn auto was niet helemaal hetzelfde als die van Lewis"

De Grand Prix van Qatar was een race met een lach en een traan voor Mercedes. Lewis Hamilton reed op dominante wijze naar de overwinning terwijl zijn teamgenoot Valtteri Bottas een waardeloze wedstrijd kende. De Fin had een rampzalige start, kreeg een klapband en viel vervolgens uit.

Bottas zit middenin zijn laatste weken als Mercedes-coureur en langzamerhand worden zijn uitspraken ook steeds pittiger. Tegenover het Finse Ilta Sanomat doet hij een opvallende uitspraak over zijn tegenvallende pace: "Ik heb de reden gevonden maar ik kan je de details niet geven. Mijn auto was niet helemaal hetzelfde als op vrijdag en niet helemaal hetzelfde als die van Lewis. Er waren wat verschillen tussen de auto's."

Het is een zeer opvallende uitspraak van de Fin en al helemaal in deze fase van het kampioenschap. Zijn team Mercedes is immers nog steeds in een heftige strijd met Red Bull Racing verwikkeld in het constructeurskampioenschap. Over die strijd is Bottas wel te spreken: "We doen het goed. We moeten dat volhouden."