Red Bull weer de snelste bij pitstops Qatar

Red Bull Racing heeft de Fastest Pitstop Award al lang en breed binnen maar dat betekent niet dat ze rustig aan gaan doen. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez was in Qatar namelijk weer de snelste bij het wisselen van de rubbertjes.

De pitcrew wisselde de banden van Verstappen in slechts 2,19 seconden. De andere pitstop van Verstappen was ook niet voor de poes. Tijdens zijn eerste bandenwissel werd hij namelijk na 2,29 seconden weer op pad gestuurd door zijn team. Ook Ferrari was weer vlot en wisselde de banden van Carlos Sainz in precies dezelfde tijd.

Red Bull heerst al jaren in de pitstraat. Enkele races geleden stelden ze de Fastests Pitstop Award al veilig en daarmee volgden ze zichzelf op. De Oostenrijkse formatie was ook in 2018 en in 2019 het team dat als snelste de banden van hun coureurs kon wisselen. Dit seizoen hadden ze even een dipje door de nieuwe regels bij de stops maar daar zijn ze al snel weer overeen gestapt.