Honda kopstuk niet zeker van zijn zaak: "Hebben heleboel werk te verrichten"

Voor het tweede weekend op rij werd Max Verstappen verslagen door zijn titelrivaal Lewis Hamilton. In Qatar reed Hamilton een vrij simpele race terwijl Verstappen aan de bak moest na een gridstraf. Bij motorleverancier Honda waren er in ieder geval positieve gevoelens na de wedstrijd.

Verstappen startte de race als zevende en kwam als tweede over de finishlijn. Maar waar Hamilton iedereen zoek reed in Brazilië was dit niet het geval in Qatar. Honda-topman Toyoharu Tanabe spreekt zich uit bij AS-web: "Ik denk dat de karakteristieken van deze baan een grote invloed hadden. Maar ons gevoel zegt dat het verschil deze keer niet zo groot was als in Brazilië."

Met nog twee races op de roller is de titelstrijd nog steeds onverminderd spannend. Tanabe is zich bewust van dit feit en maakt zich toch een beetje zorgen: "We moeten laten zien wat we al het hele jaar laten zien en dat kunnen we in de laatste twee races. We hebben een heleboel werk te verrichten."