Shovlin heeft goed nieuws voor Hamilton: "In Saoedi-Arabië weer meest krachtige motor in de auto"

Lewis Hamilton won in Qatar de race op zeer simpele wijze. Het was zijn tweede overwinning op rij want in Brazilië versloeg hij de concurrentie met een raket van een motor. Die rappe krachtbron lag afgelopen weekend overduidelijk niet in de bolide van Hamilton.

Toch lijkt het erop dat de raket binnenkort zijn comeback gaat maken in de wagen van Hamilton. Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin denkt dat de motor in Saoedi-Arabië weer van stal wordt gehaald. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Voor Lewis hebben we waarschijnlijk de meest krachtige motor weer in de auto. Dus dat geeft hem een zeer bruikbare krachtbron."

Het is een opvallende uitspraak maar Shovlin heeft er een verklaring voor. "Er zijn twee power units waarmee we racen. Hier hadden we de minder snelle in de auto door de natuur van de baan. Dus op dat punt zit het momenteel wel goed."