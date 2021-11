Horner geeft Wolff trap na: "Ik ging tenminste niet wijzen naar een camera"

Red Bull-teambaas Christian Horner kreeg eerder deze avond een officiële waarschuwing van de stewards in Qatar. De Brit had zich negatief uitgelaten over de marshalls en dat was in strijd met enkele regeltjes van de FIA. Vrij snel bood Horner zijn excuses aan maar hij was wel messcherp.

Horner is zich bewust van het feit dat hij iets heeft geroepen wat niet netjes was. Maar bij Sky Sports geeft hij zijn Mercedes-collega Toto Wolff nog wel even een schop na: "We hebben onze emoties goed onder controle. Maar ik heb niet gewezen of gescholden naar een camera."

Horner krijgt van Sky-analist Damon Hill te horen dat hij zich soms nogal bruusk uitspreekt. De Red Bull-teambaas heeft zijn antwoord klaarliggen: "Ik ben duidelijk. Als ik denk dat je een ezel bent dan zal ik je vertellen dat je een ezel bent. Het was niet mijn bedoeling om iemand te beledigen. Mijn frustratie lag bij een situatie."