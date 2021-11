Wolff waarschuwt Verstappen: "Raketmotor van Lewis volgende race weer in zijn wagen"

Toto Wolff heeft een waarschuwing afgegeven aan het adres van Max Verstappen en Red Bull Racing. Over anderhalve week, tijdens de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië, zal de 'raketmotor' van Lewis Hamilton die hij in Brazilië gebruikte, weer ingezet worden.

De zevenvoudig wereldkampioen accepteerde een gridstraf in Brazilië maar wist de race alsnog op zondag te winnen. In Qatar won hij afgelopen weekend eveneens, maar dat was niet met de motor die hij vorige week gebruikte, zo meldde Toto Wolff.

Ondanks dat dit een andere motor was, wist Hamilton Verstappen te verslaan voor de pole position met 0.455 seconden, en ook de race wist hij zonder al te veel moeite op zijn naam te schrijven. Verstappen eindigde als tweede, maar zag zijn voorsprong in het kampioenschap van 14 naar 8 punten verkleind worden.

Situatie omdraaien

In gesprek met Sky F1 zegt de teambaas van Mercedes: "Saoedi-Arabië zou een goed circuit voor ons moeten zijn, maar we weten dit jaar als je denkt dat het een goed circuit is, het de andere kant op kan draaien."

"Het is een lang recht stuk, dus we zullen onze raketmotor naar Saoedi-Arabië sturen, want we hebben hem niet gebruikt in Qatar. Hopelijk kan Valtteri Bottas ook zijn goede vorm weer vinden, want we zullen hem hard nodig hebben de komende races. Als ze allebei de finish weten te halen gaan we in ieder geval naar Abu Dhabi met alle kansen op een kampioenschap."

Op de vraag of het Mercedes-pakket momenteel het beste van het seizoen, antwoordde Wolff: "Ja, zeker. Ik denk dat de auto snel is op het rechte stuk en goed in de bochten. Op oude banden is de degradatie prima - zelfs tijdens races in het Midden-Oosten en er komen er nog twee aan."

"Ik denk dat we maximaal moeten gaan aanvallen. We moeten een inhaalslag maken, punten pakken en dat is precies wat we gaan doen."