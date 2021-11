Hamilton blijft regenbooghelm gebruiken: "Belangrijk om die gemeenschap te vertegenwoordigen"

Lewis Hamilton draagt dit weekend een zeer bijzondere helm in Qatar. De Brit rijdt namelijk rond met een helm in de kleuren van de regenboog en met de LGBTQ+ vlag op de achterzijde. De helm is een vorm van protest tegen de slechte mensenrechtensituatie in Qatar.

De mensenrechten in het emiraat zijn volgens verschillende mensenrechtenorganisaties zeer slecht. De helm van Hamilton is echter geen eenmalig exemplaar. De laatste twee races op de kalender worden ook verreden in landen waar vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Saoedi-Arabië

Hamilton zal de helm dan ook in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi dragen. De Mercedes-coureur legt het tegenover Motorsport.com uit: "Ik zal de helm waarschijnlijk ook de aankomende twee races dragen. Tenminste aankomende week. Ik heb ook nog geen negatieve feedback ontvangen op deze helm."

Love is Love

De Brit heeft ook zijn lijfspreuk op de helm ingeruild: "Op de achterkant staat 'we stand together' en 'love is love'. Het is belangrijk voor mij om die gemeenschap hier te vertegenwoordigen en ik weet dat er meerdere situaties zijn die verre van perfect zijn. Die moeten we aandacht geven."