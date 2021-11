Charles Leclerc krijgt nieuw chassis na hobbelig ritje over kerbs

Charles Leclerc kende een belabberde kwalificatie in Qatar. De Monegask leek ruzie te hebben met zijn Ferrari en kwam niet verder dan een frustrerende dertiende plaats. Na afloop tastte Leclerc en zijn team compleet in het duister, ze hadden geen flauw benul wat er aan de hand was.

Na lang zoeken kwam de legendarische Italiaanse formatie erachter wat er aan de hand was. Er bleek een scheur te zitten in het chassis van de Monegask. Volgens het team is dit waarschijnlijk gekomen doordat Leclerc een keer in vol enthousiasme over kerbs is geklapt.

Het team probeert het chassis te vervangen binnen de verplichte tijd van het sportieve reglement zodat Leclerc vanaf zijn dertiende startplaats aan de race kan beginnen. Hij was zeker niet de eerste die schade opliep door de kerbs op het Losail International Circuit, Nikita Mazepin moest ook zijn chassis laten vervangen en Pierre Gasly reed zijn voorband en voorvleugel stuk.