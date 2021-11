IJzersterke Gasly denkt Verstappen niet te kunnen helpen: "Heb niet de pace die zij hebben"

Pierre Gasly is bezig met een perfect weekend in Qatar. De Fransman was al snel op de vrijdag en liet in de kwalificatie weer eens zien wat hij in zijn mars heeft. Hij wist de vierde tijd te noteren maar moest zijn laatste run noodgedwongen afbreken nadat de kerbs in bocht 15 zijn banden en vleugel vernielden.

Na afloop van de kwalificatie in nachtelijk Qatar was hij toch zeer te spreken over zijn prestaties. De Fransman sprak met Sky Sports: "Ik ben heel erg blij! We zijn het weekend begonnen met een top auto. We hebben de performance vast gehouden tijdens het weekend. Het is echt fantastisch. Ik zou dit rondje in mijn top vijf plaatsen."

Door de slechte kwalificatie van Red Bull-coureur Sergio Perez is Gasly eigenlijk de tweede Red Bull man op de grid. Hij denkt niet dat hij Max Verstappen te hulp kan schieten: "Ik zal het proberen maar ik rijd uiteindelijk niet in een Red Bull. Ik heb niet de pace die ze hebben. Deze gasten zijn qua race pace veel sneller."