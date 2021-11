Horner baalt van Perez: "Hij kon makkelijk derde zijn, gelukkig haalde Max alles uit de auto"

Red Bull Racing werd in de kwalificatie in Qatar afgebluft door concurrent Mercedes. Max Verstappen moest bijna een halve seconde toegeven op Lewis Hamilton en Sergio Perez stelde al helemaal teleur. De Mexicaanse coureur faalde opzichtig en kwalificeerde zich slechts als elfde.

Red Bull-teambaas Christian Horner toonde zich na afloop van de kwalificatie van zijn eeuwig kalme Britse kant. Hij sprak met Sky Sports: "Lewis noteerde een geweldig rondje. Het was heel, heel erg snel. We hebben Max wel op de eerste startrij. Het is jammer dat we Checo verloren, teleurstellend dat hij Q3 niet haalde. Maar we starten op de eerste rij voor Valtteri."

Op het toch redelijk krappe Losail had Horner graag Perez vooraan gezien. De Mexicaan kon nog wel eens van pas komen: "Perez kon heel erg makkelijk derde zijn vandaag. Maar gelukkig kreeg Max alles uit de auto vandaag. Hopelijk hebben we morgen een sterkere auto. De eerste 500 meter zijn enorm belangrijk."