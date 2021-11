Horner: "FIA gaat vanmiddag achtervleugels van Mercedes opnieuw testen"

Er is veel te doen over de achtervleugels van Red Bull Racing en Mercedes. Bij het Oostenrijkse team heeft Max Verstappen vrijwel al het hele weekend een probleem met zijn DRS-systeem, waardoor het bovenste deel van de achtervleugel klappert op hoge snelheid als de DRS wordt gebruikt.

De situatie bij Mercedes ligt sinds deze week onder een vergrootglas, vanwege de vermeende nieuwe topsnelheid. Die komt niet in hoofdzaak door de nieuwe motor, maar de vermoedens zijn dat dit komt door een flexibele achtervleugel. Het onderste gedeelte, dat niet mag bewegen, zou flexibel zijn en dus gaat Red Bull officieel in protest.

Extra druk

Red Bull-teambaas Christian Horner meldt erg blij te zijn dat de FIA de wagens van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas extra gaat controleren, met een nieuwe manier van testen: "Ik ben opgelucht en blij dat de FIA na de kwalificatie de vleugels gaat testen."

"Er wordt een nieuwe test toegepast, met extra druk op de elementen van de achtervleugels, zo'n 70 tot 80 kilo druk. Die druk en kracht zal opgevoerd worden tijdens de test om te kijken of de vleugel flexibel is."

Legaal of illegaal?

"De vraag is of dit volgens de reglementen is toegestaan. Wij denken van niet, maar als het wel zo is, dan is het een slim ontwerp."