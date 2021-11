'FIA komt met nieuwe technische regels omtrent achtervleugels'

Het meest besproken onderdeel van het Formule 1-circus is momenteel de achtervleugel van Mercedes. Concurrent Red Bull Racing kijkt met argusogen naar de vleugel aangezien ze enorme twijfels hebben over de legaliteit van het onderdeel. Het Oostenrijkse team staat volgens meerdere media dan ook voortdurend in contact met de FIA.

Het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport meldt nu dat de FIA de technische regels omtrent de achtervleugels gaat aanscherpen. Dat zou dus betekenen dat de autosportbond gaat luisteren naar de eeuwige lobby van Red Bull.

Speciale test

Volgens AMuS hebben de teams een bericht ontvangen dat ze een technische reglementswijziging kunnen verwachten. Er schijnt een speciale test aan te komen waardoor Red Bull zich geen zorgen meer hoeft te maken over flexibele vleugels van de aartsrivaal.

Saoedi-Arabië

De test zal niet lang meer op zich laten wachten. Volgens het Duitse medium zal deze namelijk zijn intrede maken in Saoedi-Arabië. De test moet er voor zorgen dat de onderste flap van de achtervleugel niet meer gaat doorbuigen op de rechte stukken. Dat is immers het punt waar Red Bull al tijden zijn ogen op richt.