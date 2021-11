Bijlerend Mercedes ziet snelle Bottas: "Als auto in orde is, dan krijgen we hem ook op gang voor Lewis"

Het was voor alle teams even wennen op het Losail International Circuit. De meeste coureurs hadden er nog geen meter gereden in hun loopbaan en moesten dus op nul beginnen. Ook bij het topteam van Mercedes moesten ze even acclimatiseren en dat geven ze zelf ook ruimschoots toe.

Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin sprak na afloop van de tweede vrije training met Sky Sports: "De hele dag draaide eigenlijk om leren. Het is een heel nieuw circuit voor ons. We hebben heel veel simulatiewerk gedaan. Als je dan de baan op draait is het de vraag of de simulaties overeen komen met het echte werk."

Bottas

Wat vooral opviel bij Mercedes was het feit dat Valtteri Bottas er de vaart in had zitten. Shovlin keek er tevreden naar: "Vandaag was Valtteri de man hier. Hij was de snelste over een enkele ronde. Als de auto in orde is, dan krijgen we de auto ook op gang voor Lewis. Dus dat is bemoedigend voor ons."