Horner waarschuwt Mercedes: "Als we dat zien wordt er geprotesteerd"

De sfeer tussen Red Bull Racing en Mercedes blijft onverminderd gespannen. De twee teams kijken met argusogen naar elkaars auto's. In Brazilië stapte Red Bull Racing naar de stewards nadat ze een illegale achtervleugel ontdekte op de auto van Lewis Hamilton.

Op de teambazen-persconferentie was Red Bull-teambaas Christian Horner zeer duidelijk. "Mercedes heeft veel aandacht gegeven aan onze auto tijdens dit seizoen. Wij doen hetzelfde. We willen ze duidelijk maken dat het een gelijk speelveld is dit jaar."

Even later was Horner bij Sky Sports nog duidelijker over de achtervleugel van Mercedes. Hij was zeer stellig over wat zijn team zal doen zodra Mercedes de Brazilië-vleugel gebruikt: "Als we die vleugel hier op de auto zien, dan wordt er geprotesteerd. Ik denk dat het hier misschien minder een rol speelt maar we zagen zeker grote verschillen op de rechte stukken. Er zat zo'n zeven kilometer per uur verschil tussen de auto's."