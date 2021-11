Breaking: Beroep Mercedes afgewezen, geen straf Verstappen

Het protest van Mercedes tegen het uitblijven van de straf van Max Verstappen krijgt geen vervolg. De stewards hebben besloten dat het bocht 4-incident van vorige week op Interlagos niet iets is waar ze achteraf nog een straf voor gaan geven aan de Nederlander.

De nieuwe onboard-beelden van Verstappens auto hebben de mening van de stewards niet doen veranderen. Het 'right to review' van Mercedes blijft dan ook zonder gevolgen. De FIA kreeg gisteren nieuw bewijs van het team maar gaat niet mee in hun mening. Het nieuwe bewijsmateriaal wordt door de autosportbond gezien als relevant maar niet significant.

Mercedes was vorige week des duivels nadat Verstappen geen straf kreeg voor het bocht 4-incident. Verstappen en Hamilton waren in een stevig duel om de koppositie verwikkeld en gingen gebroederlijk wijd in de vierde bocht op Interlagos. De wedstrijdleiding keek naar het moment maar vond het geen straf waard, ook nu blijven ze bij die beslissing.