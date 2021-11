Verstappen haalt zijn schouders op: "Normaal dat we vechten op en naast de baan"

Het is inmiddels iets minder dan een week geleden dat Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar tegenkwamen in bocht 4 op Interlagos. Er volgde geen straf maar Mercedes dacht daar anders over en ging in beroep. In Qatar keek Verstappen op zijn eigen nuchtere wijze terug op het voorval.

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag keek de Nederlandse Red Bull-coureur terug op het incident. "Ik zou het gewoon zo weer doen. Als coureurs weten we precies wat we en wat we niet kunnen doen in de auto. De banden waren behoorlijk op hun einde. We remden allebei heel erg laat. Het was racen op de manier waarop het hoort."

Spelletje

Verstappen was dan ook niet met stomheid geslagen toen hij hoorde dat concurrent Mercedes in protest ging. Volgens de Limburger is dat onderdeel van het spelletje: "Ze hebben de sport jarenlang gedomineerd. Nu zijn het twee teams en twee coureurs. Het is dan normaal dat we vechten op en naast de baan. Die dingen gaan nou eenmaal zo."

Ware aard

Vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff laat zich nogal gelden naast de baan. De Oostenrijker heeft de diplomatie aan de kant geschoven en kiest het oorlogspad. Verstappen ligt er niet wakker van: "Nu zie je wel de ware aard van het beestje. Op die manier laat je je wel kennen. Maar het is niet mijn team. Ik maak mij er niet druk om."