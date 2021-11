Red Bull verzamelt data en informatie voor protest tegen Hamilton

Helmut Marko van Red Bull maakt zich zorgen dat het huidige prestatieniveau van Lewis Hamilton Max Verstappen zijn eerste Formule 1-titel zal kosten. Een frisse motor in Brazilië zorgde, ondanks de gridstraf voor de Brit, voor een dominante overwinning van Hamilton, waardoor zijn punten achterstand op de Nederlander werd verkleind tot 14 punten.

Mercedes gaf Hamilton een nieuwe motor, die als een komeet leek te gaan in Zuid-Amerika. Het Duitse team is echter nog niet tevreden, zo stelt teambaas Toto Wolff: "We zijn nog niet 100 procent tevreden met de betrouwbaarheid. Maar wat we zeker weten, is dat hoe langer we rijden, hoe meer prestatie en kracht we verliezen."

Het onderlinge gevecht blijft ook uitmonden in een even intense oorlog naast de baan. Later vandaag horen de stewards ​​de argumenten van Mercedes over het mogelijk krijgen van een straf voor Verstappen voor zijn actie in bocht 4 in Brazilië. Die straf zal dan achteraf uitgedeeld gaan worden.

Troeven achter de hand

Red Bull heeft daarentegen nog wat pijlen in de koker. Helmut Marko: "We maken ons voornamelijk zorgen over twee dingen die we ook ter verduidelijking bij de FIA ter sprake kunnen brengen."

Aangenomen wordt dat Marko hier verwijst naar de zorgen over de flexibiliteit van de achtervleugel van Mercedes. De andere theorie, gebaseerd op de video aan boord uit Brazilië, is dat Hamilton zijn stuur kan bewegen om de rijhoogte van zijn auto met hoge snelheid te verlagen.

"Maar er zal alleen worden geprotesteerd als we bewijs hebben dat iets aan de auto van Hamilton niet aan de regels voldoet", voegde Marko eraan toe.