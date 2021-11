Häkkinen ziet Verstappen tot het uiterste gaan: "Voorbeeld van hoe hard hij wil pushen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton schreven in Brazilië weer een nieuw hoofdstuk in hun kampioensstrijd. Vooral het bocht 4-incident waarbij ze samen buiten de baan belandden maakte veel los. Er kwam geen straf en Mercedes diende een protest in. Veel kenners hebben zo hun mening over het incident.

Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkinnen zag het gebeuren en deelt in zijn column voor Unibet hoe hij er naar kijkt: "Na Mexico zeiden sommigen dat het wereldkampioenschap in de richting van Red Bull en Verstappen bewoog maar nu ziet het er anders uit."

De legendarische Finse coureur haalde opgelucht adem toen alles in bocht 4 goed afliep. "Wat gebeurde in bocht vier in ronde 48 was een voorbeeld van hoe hard Max bereid is om te pushen. Het is een makkelijke manier om je rivaal te intimideren maar het kan ook zo maar leiden tot een crash."