Brundle ziet nut protest Mercedes niet: "Hij stuurde nooit richting Lewis"

Het momentje tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in bocht 4 op Interlagos kreeg deze week een staartje. Mercedes was des duivels dat Verstappen geen straf kreeg en besloot daarom een protest in te dienen. Het is de vraag wat de FIA hiermee gaat doen maar het zet de spanningen wel meer op scherp.

Oud-coureur en analist Martin Brundle denkt dat het maar weinig uitmaakt. De Brit deelt zij opinie in zijn column voor Sky Sports: "Als je kijkt naar de onboardbeelden, dan zie je dat Max laat remt en amper instuurt. Maar hij stuurde nooit richting Lewis. Hij zat op de limiet. Het kon bij de stewards alle kanten op gaan. Het was op zijn minst een zwart-witte vlag."

Brundle denkt dat ook dat het protest van Mercedes op niets gaat uitdraaien. Hij is duidelijk: "Mercedes kan dat doen maar het leidt bijna nooit tot een nieuwe visie. Red Bull zal dan gaan zeggen dat ze op het einde van de race langzaam reden en dat een vijf seconden penalty oneerlijk zou zijn."