Shovlin weggeblazen door Hamilton: "Indrukwekkend om zijn kracht en vastberadenheid te zien"

Lewis Hamilton liet afgelopen weekend maar weer eens zien wat hij waard is. De Britse Mercedes-superster reed in zowel de sprintkwalificatie als de race een inhaalrace. Zijn overwinning was de kers op de taart na een zeer lastig weekend voor het Duitse team.

Bij Mercedes zijn ze vooral onder de indruk van hun kopman. Ook topengineer Andrew Shovlin moest even met zijn ogen knipperen. In de F1 Nation Podcast is hij vol lof: "Om zijn kracht en vastberadenheid nu te zien is heel indrukwekkend. Ik zou zeggen dat ik op dit moment nog nooit heb gedacht aan een betere race als deze."

Wat Shovlin ook zag was het feit dat de Mercedes het prima deed in verschillende omstandigheden. Tijdens de sprint was het immers significant koeler dan tijdens de race: "Het is een agressief circuit en de auto deed het heel goed. Het is heel bemoedigend voor de aankomende races om te zien dat we goed voor de dag kwamen in een hoop verschillende weersomstandigheden."