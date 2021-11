Mercedes in beroep tegen uitblijven straf Verstappen

De verdedigende actie van Max Verstappen in Brazilië afgelopen weekend krijgt mogelijk nog een staartje. Mercedes is het er niet mee eens dat er niet naar werd gekeken door de stewards en gaat nu dan ook in beroep.

Afgelopen weekend was de renstal van Lewis Hamilton al enorm verontwaardigt dat er niets mee werd gedaan tijdens de wedstrijd. Wedstrijdleider Michael Masi deed het voorval eerder deze week af als iets wat kan gebeuren als met het 'let them race'-principe volgt.

Op Twitter laat Mercedes nu weten dat ze protest aantekenen tegen het uitblijven van een straf. Ze verwijzen hierbij naar nieuw bewijs dat naar buiten ze gekomen. Hier doelen ze op de on board-beelden van Verstappen die vanmiddag online verschenen. De stewards hadden deze beelden afgelopen weekend niet tot hun beschikking en Mercedes hoopt dan ook dat deze beelden hen dwingen tot een andere beslissing.