Verstappen kijkt terug op incident: 'Gewoon veiliger om daar wijd te gaan"

Afgelopen weekend vochten Max Verstappen en Lewis Hamilton weer eens een verhit duel uit. De twee kemphanen vochten om de leidende positie en gingen in dat duel wijd in bocht 4. Het zorgde voor onbegrip bij Mercedes want volgens Hamiltons renstal was dit Verstappens schuld. Er volgde echter geen straf en de stewards lieten de heren racen.

Verstappen speelde de hoofdrol in het duel maar kwam als de verliezer uit de strijd, hij werd immers tweede. Tegenover Motorsport.com besprak hij het bocht 4 moment: "We probeerden allebei de eerste bocht in te gaan dus ik remde iets later. Maar de banden waren al wat versleten waardoor ik al op het randje zat qua grip. Daarom zat ik niet volledig op de Apex. Daarna is het gewoon veiliger om daar wijd te gaan."

De Nederlandse Red Bull-kopman was dan ook tevreden dat er geen actie werd ondernomen na het incident. "Ik was erg blij dat de stewards gewoon besloten om ons verder te laten racen. Ik vond namelijk dat het niveau qua racen zeer goed was."