Palmer heeft puntje van kritiek voor Verstappen: "Soms verdedigde hij onnodig in bocht 1"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten in Brazilië weer een verhit duel uit. De twee kemphanen vochten om de leiding van de wedstrijd en raakten in hun duel eventjes buiten de baan. Uiteindelijk kwam Hamilton als winnaar uit de strijd en liep hij in op Verstappen in de WK-stand.

Verstappen verdedigde zijn positie met hand en tand. Hij maakte zich veelvuldig heel breed. Oud-coureur Jolyon Palmer zag dit en heeft er een mening over. In de Chequered Flag Podcast spreekt hij zich uit: "We moeten er nog een keertje naar kijken maar ik denk dat Verstappen soms onnodig verdedigde in bocht 1."

Palmer denkt namelijk dat helemaal niets kon uitrichten in de eerste bocht. "Ik denk dat Hamilton dichtbij was maar niet dichtbij genoeg om een inhaalpoging te wagen. Bij alle drie de pogingen denk ik dat Hamilton niet dichtbij genoeg reed voor een poging. Dus ik denk dat, dat iets is wat Max mogelijk beter had kunnen doen in de auto."