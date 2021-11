Masi verantwoordt keuze: "Niet mee eens dat we inconsequent zouden zijn"

Max Verstappen en Lewis Hamilton gaven in Brazilië hun titelduel weer een passend vervolg. De twee kemphanen kwamen elkaar tegen in een gevecht om de leidende positie. Hierbij gaven ze elkaar geen centimeter ruimte en belandden ze samen naast de baan.

Bij Mercedes schreeuwden ze moord en brand maar Race Director Michael Masi was niet om te praten en er kwamen geen vervolgstappen. Hierop kwam er weer eens een discussie op gang want eerder in het seizoen kwamen er wel straffen voor soortgelijke acties.

Inconsequent

Masi wilt hier echter niets van weten. Hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ik ben het er niet mee eens dat wij inconsequent zouden zijn. We kijken er naar en zoals ik al heel vaak heb gezegd beoordelen we het incident op zijn waarde. Daarbij wordt naar alles gekeken."

Laat ze racen

De wedstrijdleiding had geen zin om er een grote zaak van te maken en er kwam dus ook niets uit. Masi legt het nog maar eens uit: "Laten we alsjeblieft niet vergeten dat we de 'laat ze racen' principes volgen. Na de situatie uit alle hoeken te hebben bekeken, hebben we die filosofie toegepast."