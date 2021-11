Alonso baalt van oppermachtig Mercedes: "Ze scoren punten in een grotere basket"

Max Verstappen en Lewis Hamilton speelden dit weekend weer een hoofdrol. Hamilton kreeg in Brazilië in totaal 25 plaatsen gridstraf en Verstappen kreeg een dikke boete nadat hij Hamiltons illegale vleugel aanraakte. Dan was er ook nog veel te doen over een moment in de race waar de twee kemphanen zeer wijd gingen.

Ervaren rot Fernando Alonso was het ook opgevallen dat Hamilton wel heel snel door het veld heen sneed. Tegenover Marca sprak de Alpine-coureur zich uit: "Ik was verbaasd op zaterdag. Ik bedoel, we zijn allemaal verbaasd dat een coureur 25 plaatsen gridstraf heeft in een weekend en nog steeds wint. Hamiltons superioriteit was dit weekend heel duidelijk. Het is wat het is."

Alonso maakt zich wel zorgen over de superioriteit van Mercedes in Brazilië. Hij heeft er een goede gelijkenis voor: "Als coureur is het alsof je basketbal speelt en er een andere basket is voor jou en de andere teams. Mercedes scoort zijn punten in een grote basket en jij moet punten scoren in een kleine basket. Je verliest altijd."