Honda kopstuk verwacht geen nieuwe motor voor Verstappen: "Onze motor is compleet anders"

Lewis Hamilton verbaasde iedereen met zijn enorme snelheid in Brazilië. De Britse Mercedes-coureur leek op voorhand een lastig weekend voor zijn kiezen te krijgen door een ICE-wissel en een illegale achtervleugel. Maar zijn nieuwe motor leek juist in zijn voordeel te werken want hij deelde een gevoelige klap uit aan de concurrentie.

Honda-topman Toyoharu Tanabe zag dat concurrent Mercedes vrij vlot ging. De motorleverancier van Red Bull sprak zich uit bij AS-web: "Zoals Toto al zei heeft de ICE van Mercedes veel last van degradatie en dat is waarom ze hem moesten vervangen. Ze hebben toegegeven dat, dat de reden is dat wij zo veel hebben goed gemaakt als het over snelheid gaat."

Tanabe denkt dan ook niet dat Max Verstappen moet vrezen voor een motorwissel. Hij legt het uit: "Ik denk dat de karakteristieken van de Honda-motor compleet verschillend zijn dan die van de Mercedes. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid degradatie in relatie tot de kilometerstand."