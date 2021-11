Toto Wolff fakkelt FIA af vanwege ongestrafte Max Verstappen: "Beschamend!"

Mercedes-baas Toto Wolff noemt het "beschamend" dat Max Verstappen geen tijdstraf kreeg vanwege het zware verdedigen tegen Lewis Hamilton. Hamilton en Verstappen kwamen beiden even naast de baan, waarna Verstappen de leiding nog een tijdje kon behouden. De wedstrijdleiding besloot niet in te grijpen. Wolff vindt dat besluit maar een lachertje. Wolff meent dat Max Verstappen minimaal een tijdstraf van vijf seconden had moeten krijgen tijdens de Braziliaanse Grand Prix. Dat zegt de Mercedes-teambaas in gesprek met meerdere media, terugblikkend op de Braziliaanse Grand Prix op Interlagos.

De Mercedes-baas lijkt in het ene interview zelfs wel wat waardering te hebben voor de manier van waarop Verstappen zijn plek verdedigt, terwijl dezelfde Toto Wolff in een ander interview vooral klaagt dat er geen straf is uitgedeeld aan de Red Bull Racing-coureur. Voor de camera van F1TV zegt Wolff nog dat de keuze van de wedstrijdleiding om niet te straffen volgens hem "voltrekt belachelijk" is, terwijl dezelfde Toto Wolff spreekt in termen als "spectaculair" en "precies op de limiet" wanneer hij het moment bespreekt en terugziet, zittend op de kruk bij Sky Sports F1.

"Alles zat ons tegen"

Op de Britse zender Sky Sports F1 vraagt men zich af waarom Verstappen er straffeloos vanaf kwam. De winst in Brazilië smaakt het team van Mercedes extra zoet, zo zegt Wolff, omdat bijna iedereen zich tegen Mercedes leek te keren, beweert hij. "Alles zat ons tegen. We begonnen op achterstand dit weekend vanwege een door onszelf gekozen motorstraf en plus daarbij al het andere dat ons voor de voeten werd geworpen, zoals met die diskwalificatie vlak voor de sprintrace. Sommige van de besluiten die zondag werden gemaakt zorgden ook dat het nu zoveel zoeter smaakte, maar wij hebben bewezen dat we nog altijd sterker worden."

"Come on!"

Wolff genoot wel van het gevecht tussen Hamilton en Verstappen. Volgens hem gaf de winst tijdens de Braziliaanse Grand Prix misschien wel de meeste voldoening van alle races die hij in zijn loopbaan heeft gewonnen met Mercedes. Wolff grijpt zondagavond - na Hamiltons overwinning - dan de kans om een aantal sneren uit te delen richting de FIA. Wolff pulkt aan zijn oor en vertelt vervolgens: "Dat was een vriendelijk hallo tegen de racedirecteur. Ja, het geeft meer voldoening want wij begonnen het weekend met een achterstand met onze zelf verkozen motorstraf en daarna kwam de diskwalificatie van zaterdag. Dat was wreed. Tijdens de hoofdrace zat het ook tegen, zoals die beslissing waar Lewis geen commentaar op wilde geven. Ik wil wel commentaar geven. Briljante racerij! Dit is hard verdedigen tot de limiet. Lewis was slim, super slim, om daar een aanrijding te voorkomen. Het was geweldig om deze twee coureurs te zien vechten, maar dat er geen tijdstraf is gegeven? Come on!"

Sterker

Volgens Wolff wordt zijn team alleen maar sterker en hechter van beslissingen die niet in het voordeel van Mercedes hun voordeel uitpakken. "Volgens mij is het team altijd al heel hecht, maar deze besluiten brengen ons nog dichter bij elkaar wanneer het tegen ons is. Dat is ook wat Lewis zijn hele leven al heeft gevoeld en wij voelen dat nu gezamenlijk als team. Wij gaan echter vechten en zullen niet de slachtoffers zijn."

Wolff was zaterdag al ronduit getergd door de FIA.