Toto Wolff getergd tot op het bot: "Lewis kon het niet geloven"

Hoewel de spanning het hele jaar al om te snijden is tussen titelrivalen Red Bull Racing en Mercedes, ziet het er niet naar uit dat het op de korte termijn wat gezelliger op wordt in de pitstraat ter hoogte van de garageboxen van Red Bull Racing en Mercedes. Toto Wolff is tot op het bot getergd nadat Red Bull Racing het balletje aan het rollen bracht waarna Lewis Hamilton werd gediskwalificeerd op zaterdag.

Toto Wolff vertelt tegen F1.com dat hij en zijn topcoureur amper konden bevatten wat er gaande was toen Hamilton's pole positie hem werd ontnomen en zijn naam uit de uitslag van de kwalificatie werd geschrapt vanwege de ter ver open klappende DRS.

"Ik heb veel tijd met hem doorgebracht. Ongeloof, ongeloof over hoe de dingen verliepen, maar wel met een bepaald respect voor de moeilijke situatie waarin de stewards zich bevonden, want het is duidelijk om zoiets te besluiten omdat het direct gaat over het wereldkampioenschap: zij moeten toch naar de specifieke situatie kijken en niet naar het grote geheel."

Wolff beweert in gesprek met F1.com dat de achtervleugel van Lewis Hamilton volgens hem beschadigd was, dat zij daardoor juist geen voordeel, maar een nadeel hadden en dat de FIA wel zou inzien dat Mercedes daarom niet de regels zou hebben overtreden.

"Om eerlijk te zijn geloofden wij tot laat in deze middag dat het allemaal OK was, want de vleugel was beschadigd aan één kant, maar het was OK, in midden was het OK, maar de rechterkant was niet OK. Dat betekent dat wij zelfs een nadeel hadden. Wij dachten dat de FIA gezien deze aspecten wel zou zeggen dat wij schade hadden en dat wij daardoor niet in overtreding waren van het reglementenboek."

"Bovendien hebben ze ook gezegd dat niets met onze opzet vanuit onze kant is gebeurd", verklaart Wolff.

"En toen kwam de lezing 'gediskwalificeerd', wat ik eerlijk gezegd niet kon bevatten. Ik dacht dat Ron Meadows een grapje maakte toen ik zijn WhatsApp zag. Dus, er gebeuren rare dingen, maar je moet het maar zien te slikken. De laatste zestig minuten autoracen met Valtteri en met Lewis die achteraan startte, bracht het plezier terug en dat maakte veel goed van de frustratie die ons was overkomen."

Terwijl Valtteri Bottas bij de start van de sprintrace voorbij raasde aan Max Verstappen en vervolgens aan de horizon verdween, stormde Lewis Hamitlon van de laatste plaats naar de vijfde positie in slechts 24 ronden tijd. Verstappen was niet in staat om Valtteri Bottas aan te vallen: de Fin wist de sprintrace te winnen. Als het een voorproefje is van wat er nog te wachten staat op Interlagos, dan kan het nog een zinderende Braziliaanse Grand Prix opleveren vanavond in Sao Paulo.