Honda baalt: "Alle vier de auto's verloren plaatsen"

De Braziliaanse sprintkwalificatie verliep gisteren niet geheel naar wens voor Red Bull Racing. Ook zusterteam AlphaTauri kende een moeilijke sprint en zag Pierre Gasly vanuit kansrijke positie terugvallen. Motorleverancier Honda baalt als een stekker en hoopt vanzelfsprekend op een betere race op Interlagos.

Honda-kopstuk Toyoharu Tanabe was na afloop dan ook terneergeslagen. In een persbericht bespreekt hij de teleurstellende zaterdag: "Jammer genoeg verloren alle vier de Honda-auto's plaatsen in de sprint vergeleken met hun startposities. Er wacht ons morgen een lange race van 71 ronden."

Tanabe zag in ieder geval dat het gat met de concurrentie niet zo enorm groot was. Maar de Japanner rekent zichzelf nog lang niet rijk: "Vandaag zagen we dat het gat naar onze rivalen heel klein was. Ook was het duidelijk dat subtiele verschillen in condities een enorme impact kunnen hebben op de performance van de auto's."