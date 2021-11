Hamilton neemt sportief revanche: "Had geen idee wat mogelijk was"

Lewis Hamilton en zijn achtervleugel waren overduidelijk het meest besproken onderwerp van de zaterdag in Brazilië. In de sprintkwalificatie herpakte hij zich en reed hij zich vanaf de 20ste plaats naar een zeer knappe vijfde plaats. Hij nam sportieve wraak maar zal morgen moeten dealen met zijn motorstraf.

Na afloop van zijn ijzersterke sprintkwalificatie reageerde hij voor de camera's van Sky Sports. Hij was blij verrast met zijn sprint: "Ik had geen idee wat er mogelijk was. Ik had geen einddoel gezet. Toen ik achteraan reed in de opwarmronde kon ik misschien de nummer tien zien, ik stelde dat maar als doel. Maar uit het niets ging het veel sneller."

Hamilton heeft geprobeerd de gehele dag zijn concentratie te pakken. Hij deelde zijn verhaal van de dag: "Ik kon niet opgeven, ik moest blijven pushen. Het was zwaar. Terwijl het team bezig was met de stewards probeerde ik mijn focus te houden op mijn werk met de engineers. Ik probeerde het moraal hoog te houden en te focussen op het werk. Niet over nadenken."