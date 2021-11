Verstappen goudeerlijk na sprintkwalificatie: "Start was niet al te goed"

Max Verstappen mag morgen de Braziliaanse Grand Prix vanaf de tweede plaats starten. De Nederlandse Red Bull-piloot viel bij de start van de sprintkwalificatie twee plekken terug maar wist zich langs Carlos Sainz te knokken en finishte als tweede achter de Mercedes van Valtteri Bottas.

Na afloop was Verstappen zelf ook kritisch op zijn start. Hij besprak het met interviewer van dienst Felipe Massa: "De start was niet al te goed. We reden op de hardere band. Het was niet heel makkelijk. De pace was wel redelijk goed. Maar als je hier dichtbij komt kan je er soms simpelweg heel moeilijk langs."

De WK-leider had vooral veel moeite om Bottas weer in te halen. De Fin was te snel voor Verstappen. Hij weet waar het lastig was: "Ze zijn pijlsnel op de rechte stukken dus je hebt echt een heel goede exit van de laatste bocht nodig als je erlangs wilt. Vandaag was dat niet mogelijk maar we proberen het morgen maar weer."