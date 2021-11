Hamilton mag sprintkwalificatie starten van stewards

De kogel is door de kerk: Lewis Hamilton is gediskwalificeerd. Hij is geschrapt uit de kwalificatie-uitslag maar mag van de FIA wel de sprint starten. De stewards hebben hier toestemming voor gegeven in een apart besluit. Hij zal dus een hele zware sprint voor zijn kiezen krijgen.

De stewards hebben besloten dat Hamilton de sprint 'gewoon' mag starten. De heren hebben namelijk vastgesteld dat Hamilton in de vrije trainingen tijden heeft genoteerd die snel genoeg waren. De vier stewards verwijzen hiervoor naar artikel 35.1 van de Formula One Sporting Regulations.

Volgens de documenten van de FIA zal Hamilton de sprint starten vanaf de twintigste plek. Dat betekent dus dat de Brit gewoon plaatsneemt op de grid en niet vanuit de pitlane zal starten. Hij zal naast Nikita Mazepin starten en zal hard zijn best moeten doen om zich naar voren te vechten.