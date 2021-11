Leclerc heeft vrede met zijn lot: "Het is wat het is"

Heel eventjes leek het erop dat Ferrari in Brazilië weer op snelheid was gekomen. Al snel bleek echter dat de Italiaanse renstal weer achter de feiten aanrijdt. Carlos Sainz kwalificeerde zich als zesde en Charles Leclerc moest genoegen nemen met P7 maar hield de McLarens wel achter zich.

Na afloop van de kwalificatie op de vrijdag verscheen de Monegask voor de camera's van Sky Sports. Hij had vrede met zijn lot: "Ik had het gewoon niet in Q3. Gewoon niet goed. We reden de eerste run op gebruikte banden en dat was niet fantastisch voor mijn ritme. Ik deed het niet goed genoeg bij mijn tweede run in Q3, dus ja plaats 7."

Leclerc zag dat de concurrentie eigenlijk veel sneller was. Hij slaapt er echter niet minder om: "AlphaTauri was vandaag waarschijnlijk te snel voor ons. Het is wat het is. Dat McLaren achter ons staat is het positieve van vandaag. Maar ik wenste dat we een beter resultaat hadden voor het team."