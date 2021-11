Hamilton is het nog niet kwijt: "Ik ben echt heel erg dankbaar!"

Lewis Hamilton bewees in Brazilië maar weer eens dat je hem nooit moet onderschatten. De Britse Mercedes-coureur was de snelste in de kwalificatie en mag dus de sprint vooraan starten. Vanzelfsprekend was de Brit na afloop dolgelukkig maar ook vooral enorm opgelucht.

In het land van zijn idool Ayrton Senna liet Hamilton weer eens zien wat hij in zijn mars had. Na het gebruikelijke bedankje richting het publiek liet hij Paul di Resta weten hoe het ging: "Vandaag was echt een fantastische kwalificatie-sessie. Ik ben er echt onwijs blij mee. Ik heb geen idee hoe de dag van morgen gaat lopen. Ik ben echt dankbaar, het is zo lang geleden dat het weer als de eerste voelt!"

Hamilton reed zijn razendsnelle rondje met een speciale helm in de kleuren van de iconische Senna-helm. De helm bracht hem geluk op Interlagos: "Een van de marshalls zei tegen me dat ik de Senna helm vaker moet gebruiken. Ik wil trouwens ook nog even het team bedanken. Het is heel zwaar op van de ene race naar de andere te gaan."