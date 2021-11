Haug ziet Hamilton nog steeds als favoriet: "Niet op basis van traditie"

In Brazilië vervolgen Max Verstappen en Lewis Hamilton hun spannende titelstrijd. Verstappen gaat momenteel aan de leiding met een redelijk riante voorsprong en velen zien hem dan ook als de favoriet. Enkele kenners zien het echter anders en denken dat Hamilton nooit kansloos is.

Ook voormalig Mercedes-bons Norbert Haug deelt die mening. De Duitser spreekt zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "De meeste neutrale fans zullen waarschijnlijk denken dat er geen kans meer is voor Hamilton maar ik zie dat toch best anders."

Haug heeft zo zijn redenen om dat te denken. Hij deelt zijn redenatie: "Dat is niet op basis van traditie ofzo. Maar omdat ik weet wat een team en coureur kunnen bereiken. Je kunt zelfs in een superieure wagen en met een veel betere strategie punten verspillen. Hamilton zit vol met motivatie om de aanval in te zetten en hetzelfde geldt voor zijn team."