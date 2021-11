Verstappen ziet nut van sprints niet in: "Alle spanning ligt bij de start"

Dit weekend staat er op Interlagos weer een sprintkwalificatie op het programma. Na de vorige sprints waren de reacties niet bepaald positief en ook nu staat niet iedereen te springen. Ook titelfavoriet Max Verstappen is er geen enorme fan van en is ze liever kwijt dat rijk.

Op de traditionele persconferentie op de vrijdag besprak Verstappen de sprints. Hij presteerde er in ieder geval wel goed: "Tot nu toe hebben we het altijd goed gedaan in de sprints. Maar dan ging het in de bijbehorende Grand Prix dan weer niet zo lekker."

Verstappen behoort dan ook tot de groep mensen die de sprints liever kwijt dan rijk is. De Red Bull-coureur is vrij duidelijk: "Alle spanning in de sprints ligt bij de start, daarna zijn er niet zoveel inhaalacties meer. Dus het maakt niet uit waar de sprint plaatsvindt. Persoonlijk vind ik het normale klassieke format veel beter."