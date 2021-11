Verstappen hoeft geen titeladvies van schoonvader: "Ik heb geen advies nodig!"

Max Verstappen kan in Brazilië zijn derde overwinning op rij pakken. De Nederlandse Red Bull-piloot won vorige week in het feestelijke Mexico maar bleef niet te lang hangen in het grote Mexicaanse feestgeruis. Hij ging direct naar Brazilië waar hij bijbabbelde met zijn schoonvader ,en voormalig wereldkampioen, Nelson Piquet.

Verstappen heeft de afgelopen week in ieder geval geen Mexicaans knalfuif gevierd. Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag was hij duidelijk: "Ik vloog direct naar Brazilië dus er was geen feest. We hebben nog steeds vier races te gaan en direct na de race dacht ik al aan de volgende race."

In Brazilië ontmoette Verstappen zijn schoonpa Nelson Piquet. De drievoudig wereldkampioen heeft de Limburger in ieder geval geen tips voor het titelduel gegeven: "We hebben er niet over gepraat want ik heb geen advies nodig. Ik weet wat ik moet doen in de auto en daar hoef ik niemand iets over te vragen. Het is beter om de tijd met elkaar door te brengen als familie. Nelson heeft trouwens echt een fantastische garage! Ik zou er graag ook zo'n eentje willen hebben."