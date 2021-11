NASCAR-kampioen doet open sollicatie voor rookie-test: "Kan net zo goed in de auto stappen!"

De Formule 1 wordt gezien als de koningsklasse van de autosport. In Amerika zijn de NASCAR en de IndyCar ook zeer populair maar met enige regelmaat flirten coureurs uit deze klasse ook met de Formule 1. Nu is er weer een opvallende naam die niet onwelwillend staat tegenover een Formule 1-ritje.

NASCAR Cup Series-kampioen Kyle Larson bezoekt de seizoensfinale in Abu Dhabi. In het Motorsport.com programma This Week with Will Buxton geeft hij tekst en uitleg: "Ik heb er echt zin in, ik ben nog nooit bij een Formule 1 race geweest. Maar mijn vrouw en ik gaan naar Abu Dhabi dus ik heb er erg veel zin in. Ik heb zin om te kijken hoe het in elkaar steekt."

Voor open

Na de Grand Prix van Abu Dhabi zullen de team nog even in het Emiraat blijven hangen. Na de race is er namelijk nog de Young Drivers Test. Larson zou wel even in een auto willen springen: "Ik sta er voor open. Ik had geen idee dat er een rookie test was. Maar als ik er ben kan ik net zo goed in een auto stappen!"

O'Ward

Mocht er echt een team interesse tonen in Larson dan zou hij niet de enige rookie zijn die normaliter in actie komt aan de andere kant van de plas. McLaren geeft namelijk Patricio O'Ward de kans om een Formule 1-bolide aan de tand te voelen. De Mexicaan rijdt normaal gesproken in de IndyCar.