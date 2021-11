Berger ziet sterke Verstappen: "Hij heeft zijn zenuwen beter onder controle"

Max Verstappen en Lewis Hamilton kunnen nog steeds allebei wereldkampioen worden. Verstappen heeft het momentum te pakken en won de afgelopen twee races in de Verenigde Staten en Mexico. Veel kenners beginnen zich dan ook langzamerhand uit te spreken in het voordeel van de Nederlander.

Ook voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger ziet in Verstappen de sterkste van de twee. De Oostenrijker legt in gesprek met ORF uit waarom hij dit zo ziet: "Ik denk dat Max de coolere van de twee is. Hij heeft zijn zenuwen beter onder controle."

Emotioneel

Berger onderbouwt zijn mening: "Als Max over de finish rijdt na een overwinning bedankt hij zijn team kort over de boordradio. Hij is heel kalm in zijn hoofd. Hij is niet heel emotioneel en hij gaat niet lopen huilen en hij gaat ook niet schreeuwen."

Natuurlijks

Volgens Berger is dit compleet anders bij Verstappens rivaal Lewis Hamilton: "Het heeft niets te maken met titels of ervaring. Het is iets natuurlijks of je redelijk goed presteert onder druk. We zagen het al in de Rosberg-jaren toen Lewis vaak werd aangevallen."